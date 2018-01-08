和铂医药合作开发全人源抗体片段用于新一代CAR-T细胞免疫治疗

中国上海，荷兰鹿特丹和美国马萨诸塞州剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 和铂医药今日宣布与艺妙神州医疗科技签署合作协议，开发全人源单克隆抗体片段用于新一代嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）细胞免疫治疗。艺妙神州是一家专注于开发CAR-T疗法以治疗血液肿瘤和实体肿瘤的生物科技公司。

在此合作协议下，艺妙神州将获得和铂医药利用其H2L2抗体平台开发的全人源抗体片段用于CAR-T治疗产品的研发。和铂医药将获得首付款和里程碑付款，以及产品上市后的销售分成。具体的财务细节信息未予以披露。

“我们的转基因小鼠平台可以产生多种形式的全人源单克隆抗体，用于开发常规的以及新型的抗体药物，例如双特异抗体。CAR-T细胞免疫治疗正在快速成长为一个极具希望的新型免疫治疗策略。与艺妙神州的合作项目是和铂医药利用自身平台帮助提升CAR-T治疗手段的初步尝试，” 和铂医药首席执行官王劲松说，”也反映了我们的单克隆抗体转基因小鼠平台作为具有最优属性的抗体药物研发工具的灵活性。”

王劲松博士提到，在全球已有30多家公司在使用和铂医药的全人源抗体平台开发药物；多个项目已经进入新药临床申报准备阶段，一个项目已经进入早期临床实验阶段。

艺妙神州医疗科技的CEO何霆说：“和铂拥有领先的全人源单克隆抗体平台，是非常可靠的合作伙伴。艺妙神州相信这次合作将有力提升公司在创新CAR-T产品研发方面的竞争力。”

关于和铂医药 （Harbour BioMed）

和铂医药是一家全球化的生物制药公司，利用其拥有全球专利的两个全人源抗体转基因小鼠平台（Harbour Mice）研发针对肿瘤和免疫性疾病的创新疗法。和铂医药还通过与业务伙伴的多元化合作快速拓展其新药研发管线。同时，和铂医药通过其全资子公司Harbour Antibodies向全球生物制药公司和学术机构授权其专利技术平台用于多种抗体新药研发。

更多信息，请见http://www.harbourbiomed.com。

关于和铂转基因小鼠平台 （Harbour Mice）

和铂医药子公司 Harbour Antibodies 拥有两种品系的转基因小鼠（Harbour Mice），可用于开发全人源单克隆抗体创新药物：（1）能产生具有两条全人源重链和轻链的单克隆抗体的H2L2小鼠；（2）能产生独特的具全人源可变区（VH）片段的 “重链”抗体（Heavy Chain-Only Antibodies, 或称HCAb）的HCAb小鼠。HCAb小鼠产生的全人源重链抗体片段具有优异的药物属性，可以用来制备纳米抗体、双特异抗体以及CAR-T等。

更多信息，请见http://harbourantibodies.com。

关于艺妙神州医疗科技

艺妙神州医疗科技拥有创新的基因细胞药物技术平台和研发团队，是中国领先的CAR-T企业。在一项超过50位复发难治白血病患者的探索性临床研究中，达到了95%的完全缓解率。

更多信息，请见http://www.immunochina.com/。