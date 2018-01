Pierre Fabre conclut un accord de licence mondial avec Boston Pharmaceuticals pour un inhibiteur sélectif des canaux potassiques destiné à traiter la fibrillation auriculaire

CASTRES, France et CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Pierre Fabre Pharmaceuticals (Pierre Fabre) et Boston Pharmaceuticals Inc. (Boston Pharmaceuticals) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de licence mondial concernant l’inhibiteur sélectif des canaux potassiques de Pierre Fabre, appelé F17727.

F17727 est une petite molécule en phase de développement préclinique avancée, destinée au traitement potentiel de la fibrillation auriculaire (FA). Selon les termes de l’accord, Pierre Fabre octroie à Boston Pharmaceuticals des droits exclusifs et mondiaux pour le développement, la fabrication et la commercialisation de F17727. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été dévoilées.

« Alors que notre orientation en matière de R&D et commerciale s’est éloignée de la cardiologie, nous nous engageons à garantir que des composés prometteurs sont développés par le biais de partenariats stratégiques au profit des patients », a déclaré Frédéric Duchesne, président et DG de Pierre Fabre Pharmaceuticals. « L’excellence de Boston Pharmaceuticals en matière de R&D, son approche collaborative et son dévouement envers les patients cadrent bien avec notre mission et nous sommes ravis de conclure cet accord avec eux pour F17727. »

« Cette entente, conclue avec un partenaire aussi innovant et axé sur les patients que Pierre Fabre, constitue une nouvelle avancée significative de notre plan visant à construire un portefeuille diversifié de candidats cliniques dans un large éventail de mécanismes et de cibles thérapeutiques. F17727 constitue le septième programme de notre pipeline et notre premier candidat traitant une maladie cardiovasculaire », a déclaré Robert Armstrong, directeur général de Boston Pharmaceuticals. « Nous pensons que F17727 vise un mécanisme très sélectif et différencié pour traiter la fibrillation auriculaire. Nous sommes impatients de voir progresser ce candidat afin d’évaluer son potentiel »

