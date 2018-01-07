和铂医药授权百济神州使用其全人源单克隆抗体转基因小鼠平台开发多种全人源单克隆抗体新药

中国上海，荷兰鹿特丹和美国马萨诸塞州剑桥--(BUSINESS WIRE)--和铂医药（Harbour BioMed）宣布，已授权百济神州（BeiGene Ltd., NASDAQ: BGNE）, 一家处于商业化阶段的生物医药公司，专注于开发和商业化用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物, 使用其拥有全球专利技术的H2L2转基因小鼠平台，开发全人源单克隆抗体创新药物。

和铂医药的H2L2转基因小鼠平台能够产生高质量的全人源单克隆抗体，支撑全球生物制药公司和学术机构进行快速高效的抗体新药研发。在此协议下，百济神州可以于数年内在多个抗体新药研发项目中应用H2L2转基因小鼠平台。财务细节信息未予以披露。

“包括百济神州在内，全球已经有30多家制药公司和学术机构采用和铂医药的全人源转基因抗体平台开展抗体新药的开发。目前已有多个使用和铂医药H2L2技术的抗体新药项目处于临床准备阶段，并有一个项目已经进入临床。” 和铂医药首席执行官王劲松博士说。 “持续扩大的技术授权进一步证明了我们的全人源抗体技术平台是抗体新药研发的快速、有效的工具，也印证了我们在这个领域强大的知识产权地位。” 王劲松博士提到，通过子公司Harbour Antibodies不断拓展的抗体平台技术授权业务，与和铂医药自身的新药创新研发业务及多元化合作业务一道，将为全球的抗体新药研发不断提供新成果。

关于和铂医药 （Harbour BioMed）

和铂医药是一家全球化的生物制药公司，利用其拥有全球专利的两个全人源抗体转基因小鼠平台（Harbour Mice）研发针对肿瘤和免疫性疾病的创新疗法。和铂医药还通过与业务伙伴的多元化合作快速拓展其新药研发管线。同时，和铂医药通过其全资子公司Harbour Antibodies向全球生物制药公司和学术机构授权其专利技术平台用于多种抗体新药研发。更多信息，请见http://www.harbourbiomed.com。

关于和铂转基因小鼠平台 （Harbour Mice）