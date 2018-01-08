GCT半導體公司的4G LTE物聯網晶片為在韓國推出的新型AI音箱提供支援

加州聖荷西和韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進4G行動半導體解決方案的領先設計商和供應商GCT®半導體公司與領先的顯示和多媒體SoC解決方案供應商Anapass今日宣布，雙方將GCT LTE物聯網晶片GDM7243V與Anapass行動多媒體應用處理器相整合，為韓國主要行動營運商最近推出的新型人工智慧(AI)音箱提供支援。該款可攜式裝置是全球首款支援LTE 的AI音箱，因此提供頂級行動性。

GCT的新型物聯網晶片GDM7243V適用於該款新型LTE AI音箱等行動物聯網應用。GDM7243V支援Category 4 FDD/TDD-LTE，採用適用於Android OS和多媒體功能的四核心/圖形處理器(GPU)，成為4G物聯網應用的理想之選。

GCT半導體公司銷售與行銷副總裁 Alex Sum表示：「我們很高興能夠再次為一款產品的成功推出貢獻力量並且很高興與Anapass達成合作關係。公司的創新LTE解決方案是我們尋求新商機的有力保證，AI無線音箱的最新發展趨勢便是此類商機之一。雖然亞馬遜Amazon Echo以及Google的Google Home產品在美國均獲得了巨大成功，然而這兩款智慧音箱都不支援4G LTE連接。我們很高興看到主要營運商現已洞悉增加4G連接以增強用戶體驗的價值。」

Anapass市場總監John W. Bae指出：「公司與GCT的策略合作將繼續支援我們開發富有競爭力的卓越行動應用處理器。憑藉與GCT的合作，我們已成功利用公司的多媒體SoC技術專長在日新月異的行動市場尋求新的機會，諸如AI音箱等。我們期待繼續攜手，不斷實現產品和客戶群的擴大和多元化。」

關於Anapass

Anapass是一家全球顯示器面板市場的領先SoC半導體解決方案供應商，在科斯達克(KOSDAQ)市場上市。自2002年成立以來，該公司專注於創新顯示器SoC技術的研究與開發。Anapass名為Advanced Intra Panel Interface (AiPi)的平面顯示器高速訊號傳輸專利技術被譽為顯示界最著名的技術，隨後其解決方案在三星平面電視、顯示器和平板電腦中實現了大規模生產。更多資訊，請造訪：www.anapass.com。

關於GCT半導體公司

GCT 半導體是一家領先的晶片廠商，設計並提供先進的4G LTE半導體解決方案。GCT經市場認證的LTE解決方案已為全球頂級LTE營運商的智慧型手機、平板電腦、熱點設備、USB Dongle、路由器、M2M應用程式等多種商業設備提供快速、可靠的LTE連接。此外，GCT還提供經最佳化適用於物聯網(IoT)的新型LTE解決方案。GCT的系統單晶片解決方案整合無線射頻、基頻數據機和數位訊號處理功能，因此能夠提供完整的4G平臺解決方案，且具有小巧的外形、低功耗、高性能、高可靠性和成本效益。如需瞭解更多資訊，請造訪www.gctsemi.com

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