GCT半导体公司的4G LTE物联网芯片为在韩国推出的新型AI音箱提供支持

加州圣何塞和韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进4G移动半导体解决方案的领先设计商和提供商GCT®半导体公司与领先的显示和多媒体SoC解决方案提供商Anapass今日宣布，双方将GCT LTE物联网芯片GDM7243V与Anapass移动多媒体应用处理器相整合，为韩国主要移动运营商最近推出的新型人工智能(AI)音箱提供支持。该款便携设备是全球首款支持LTE 的AI音箱，因此提供顶级移动性。

GCT的新型物联网芯片GDM7243V适用于该款新型LTE AI音箱等移动物联网应用。GDM7243V支持Category 4 FDD/TDD-LTE，采用面向Android OS和多媒体功能的四核/图形处理器(GPU)，成为4G物联网应用的理想之选。

GCT半导体公司销售与营销副总裁 Alex Sum表示：“我们很高兴能够再次为一款产品的成功推出贡献力量并且很高兴与Anapass达成合作关系。公司的创新LTE解决方案是我们寻求新机遇的有力保证，AI无线音箱的最新发展趋势便是此类机遇之一。虽然亚马逊Amazon Echo以及Google的Google Home产品在美国均获得了巨大成功，然而这两款智能音箱都不支持4G LTE连接。我们很高兴看到主要运营商现已洞悉增加4G连接以增强用户体验的价值。”

Anapass市场总监John W. Bae指出：“公司与GCT的战略合作将继续支持我们开发富有竞争力的卓越移动应用处理器。凭借与GCT的合作，我们已成功利用公司的多媒体SoC技术专长在日新月异的移动市场寻求新的机会，诸如AI音箱等。我们期待继续携手，不断实现产品和客户群的扩大和多元化。”

关于Anapass

Anapass是一家面向全球显示屏面板市场的领先SoC半导体解决方案提供商，在科斯达克(KOSDAQ)市场上市。自2002年成立以来，该公司专注于创新显示屏SoC技术的研究与开发。Anapass名为高级内面板接口(AiPi)的平板显示器高速信号传输专利技术被誉为显示界最著名的技术，随后其解决方案在三星平板电视、显示器和平板电脑中实现了大规模生产。更多信息，请访问：www.anapass.com。

关于GCT半导体公司

GCT 半导体是一家领先的芯片厂商，设计并提供先进的4G LTE半导体解决方案。GCT经市场认证的LTE解决方案已为全球顶级LTE运营商的智能手机、平板电脑、热点设备、USB软件狗、路由器、M2M应用程序等多种商业设备提供快速、可靠的LTE连接。此外，GCT还提供经优化适用于物联网(IoT)的新型LTE解决方案。GCT的片上系统解决方案集成无线射频、基带调制解调器和数字信号处理功能，因此能够提供完整的4G平台解决方案，且具有小巧的外形、低功耗、高性能、高可靠性和成本效益。如需了解更多信息，请访问www.gctsemi.com

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