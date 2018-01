Natixis choisit les solutions Guidewire pour améliorer l’expérience client et la gestion des dossiers sinistres dans l’assurance non vie

PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Natixis Assurances a sélectionné Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), fournisseur de produits logiciels pour les assureurs IARD, et intégrera les solutions Guidewire ClaimCenter® pour sa plateforme de gestion des sinistres, et Guidewire Digital (CustomerEngage Account Management) pour améliorer l’expérience numérique de ses assurés. Capgemini, membre du réseau de partenaires Guidewire PartnerConnect®, a été choisi pour gérer l’intégration de ce nouveau système.

Avec les solutions ClaimCenter et Digital, Natixis Assurances pourra :

Améliorer l’expérience client, grâce à des écrans enrichis et bien structurés, une ergonomie intuitive, et des suivis opérationnels en temps réel;

Renforcer le contrôle des coûts de gestion, grâce à des processus plus simples et plus automatisés;

Optimiser la gestion des dossiers sinistres par des flux améliorés et des alertes; e

Permettre aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur.

Natixis Assurances prévoit de déployer les deux solutions sur une période de deux ans.

Guidewire se distingue sur le marché par ses capacités techniques et fonctionnelles natives, grâce à ses investissements dans la R&D. “Nous adoptons des solutions modernes, robustes, structurées et évolutives pour notre plateforme de gestion des sinistres,” commente Françoise Terry, directrice du programme Sinistres de Natixis Assurances.

Natixis Assurances a pour ambition d’améliorer sa compétitivité et sa qualité de service. “Un sinistre est le moment de vérité dans notre relation avec le client. En construisant une plateforme de gestion des sinistres efficace, ouverte sur le développement numérique, nous serons mieux placés pour accompagner nos clients dans les moments où ils ont le plus besoin de nous,” explique Nathalie Broutèle, Directrice Générale déléguée de Natixis Assurances, en charge du Métier Assurances Non Vie.

“Nous sommes enchantés que Natixis Assurances ait choisi la technologie de Guidewire comme base de ses plans stratégiques en tant qu'assureur de plein exercice,” a dit Keith Stonell, Directeur Général EMEA de Guidewire. “Guidewire applaudit la détermination de Natixis Assurances dans cette entreprise, et l’accent qui est mis sur l’élaboration d'une expérience client innovante et de haute qualité.”

À propos de Natixis Assurances

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances de personnes et d’assurances non vie pour les particuliers grand public et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de Natixis, banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire et 3e bancassureur en France, Natixis Assurances distribue aujourd’hui ses produits d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Elle commercialise ses contrats d’assurances non vie (assurance automobile, assurance deux-roues, assurance multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurances des professionnels) principalement dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Mise à jour des chiffres : 31 mars 2017

À propos de Guidewire Software

Guidewire propose aux assureurs IARD les progiciels dont ils ont besoin pour s’adapter et réussir en cette époque marquée par des changements industriels rapides. Nous associons trois éléments - des opérations cœur de métier, un accès direct aux données analytiques ainsi qu’un engagement numérique - dans une plateforme technologique pour permettre aux assureurs de mieux impliquer et valoriser leurs clients et leurs employés. Plus de 300 assureurs IARD ont déjà choisi Guidewire dans le monde entier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.guidewire.com. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

