Welspun stellt Wel-Trak™ vor – eine revolutionäre, patentierte Traceability-Komplettlösung

FRANKFURT am Main, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Welspun India, einer der größten Hersteller von Heimtextilien der Welt, hat ein patentiertes Komplettverfahren für Traceability namens Wel-Trak™ vorgestellt. Mit diesem revolutionären, branchenprägenden Verfahren kann sichergestellt werden, dass Kunden und Verbraucher die Herkunft der Baumwollrohstoffe innerhalb der gesamten Lieferkette von der Farm bis zum Ladenregal zurückverfolgen können.

Wel-Trak™ liefert komplette Traceability durch die Bereitstellung von folgender Funktionen:

Automatisierte Datenerfassung mittels RFID Individuelle Software zur Validierung Stabile IT- und ERP-Systeme zur Ermöglichung reibungsloser Abläufe in sämtlichen Produktionsphasen Verstärkte physische Kontrollen und Systemkontrollen, mit denen das Rückverfolgungsverfahren rationalisiert wird

Dipali Goenka, CEO & Joint Managing Director von Welspun India Ltd., sagte: „Alle unsere Kunden weltweit sind sehr gespannt auf Wel-Trak™, da dieses Verfahren in der Textilbranche einmalig ist. Durch das Vorhandensein eines Mechanismus, mit dem der Ursprung des Endprodukts direkt bis zu der Farm, von der es stammt, zurückverfolgt werden kann, gewinnt das gesamte Verfahren in jedem Fall an zusätzlicher Qualität und Transparenz.“

Durch das proprietäre Verfahren wird die Rückverfolgbarkeit jedes Produkts bis zur Quelle der Fasern mittels einer hochmodernen Lösung möglich. Transparenz und Echtzeit informationen können so geliefert werden. Außerdem freut sich Welspun, eine Partnerschaft mit Oritain Global limited bekanntgeben zu dürfen, einem der weltweit führenden Akteure im Bereich der Nutzung wissenschaftlich fundierter Traceability zur Bestimmung der Herkunft von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und jetzt auch Baumwollfasern. Durch diese Partnerschaft wird die unabhängige Validierung von Welspuns Lieferkette mittels einer Methode zur Erstellung chemischer Fingerabdrücke möglich, mit der der Ursprung der für die Heimtextilprodukte des Unternehmens genutzten Baumwollfasern ermittelt werden kann. Dieser exklusive Zusammenschluss mit Oritains Traceability-Technologie ist eine Ergänzung von Wel-Trak™ sowie ein Beweis für Welspuns Engagement für komplette Transparenz und Traceability der Heimtextilprodukte des Unternehmens innerhalb der gesamten Lieferkette.

Auf Grundlage seiner Analysen hat Oritain eine Datenbank einmaliger „chemischer Fingerabdrücke“ für spezielle Baumwoll-Anbaugebiete erstellt, etwa für ägyptische Baumwolle, US-amerikanische Supima-Baumwolle und australische Baumwolle. Dies soll auch auf Bio-Baumwolle und Gossypium hirsutum erweitert werden. Über diese Datenbank kann Oritain verifizieren, ob die Ursprungsangabe einer Probe stimmt. Mittels dieser Methode kann Welspun Tests in verschiedenen Phasen seines Herstellungsverfahrens durchführen und den Ursprung von Baumwolle in jeder Phase verifizieren, um die Authentizität seiner Endprodukte sicherzustellen.

Über Welspun India (www.welspunindia.com)

Welspun India Ltd gehört zur 2,3 Milliarden USD schweren Welspun Group und ist einer der größten Hersteller von Heimtextilien der Welt. Mit einem Vertriebsnetz in mehr als 50 Ländern und erstklassigen Fertigungsanlagen ist das Unternehmen der größte Exporteur von Heimtextilprodukten aus Indien. Welspun beliefert 17 der 30 weltweit führenden Händler.

