Welspun lance Wel-Trak™, une solution de traçabilité de bout en bout révolutionnaire et brevetée

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Welspun India, l’un des plus grands fabricants internationaux de textiles domestiques, vient de lancer un processus breveté de traçabilité de bout en bout appelé Wel-Trak™. Ce processus révolutionnaire et déterminant pour le secteur permet aux clients et aux consommateurs d’identifier la provenance des matières premières du coton tout au long de la chaîne logistique, depuis la ferme jusqu’au rayon de vente au détail.

Wel-Trak™ assure la traçabilité de bout en bout en déployant :

La capture automatisée des données grâce à la technologie RFID Un logiciel personnalisé pour la validation De robustes systèmes TI et ERP offrant des opérations fluides à tous les stades de la production Des contrôles physiques et systémiques renforcés qui rationalisent le processus de suivi

Dipali Goenka, PDG et directeur général associé chez Welspun India Ltd., a déclaré : « Tous nos clients à travers le monde sont enthousiasmés par Wel-Trak™, car cette solution est unique dans le secteur textile. Le fait disposer d’un mécanisme qui leur permettra d’identifier la provenance du produit final, en remontant jusqu’à la ferme spécifique dont il provient, ajoute définitivement de la valeur et de la transparence à l’ensemble du processus. »

Le procédé exclusif garantit, via une solution de pointe, la traçabilité de tout produit jusqu’à la fibre source. Il offre donc une transparence et des informations en temps réel. En outre, Welspun est ravie d’annoncer un partenariat avec Oritain Global Limited, un leader mondial dans l’utilisation de la traçabilité scientifique pour déterminer la provenance des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques, et maintenant de la fibre de coton. Ce partenariat permet une validation indépendante de la chaîne logistique de Welspun en appliquant une méthode d’empreintes chimiques pour identifier l’origine de la fibre de coton utilisée dans ses textiles domestiques. Ce rapprochement exclusif avec la technologie de traçabilité d’Oritain complète Wel-Trak™ et démontre l’engagement de Welspun envers la transparence et la traçabilité de ses textiles domestiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

À partir de ses analyses, Oritain a créé une base de données d’empreintes digitales chimiques uniques identifiant des zones productrices de coton aussi spécifiques que : le coton égyptien, le coton supima américain et le coton australien. Ceci s’étendra bientôt au coton organique et au coton upland produit aux États-Unis. Cette base de données permet à Oritain de vérifier un échantillon par rapport à son origine déclarée. En utilisant cette méthode, Welspun peut effectuer des tests à différentes étapes de son processus de fabrication et vérifier l’origine du coton à chaque étape pour garantir l’authenticité de ses produits finaux.

À propos de Welspun India (www.welspunindia.com)

"Welspun India Ltd, une société appartenant au Welspun Group dont le chiffre d’affaires atteint 2,3 milliards USD, est l’un des plus importants fabricants internationaux de textiles domestiques. Avec un réseau de distribution présent dans plus de 50 pays et des installations de fabrication de classe mondiale, Wellspun est le plus grand exportateur de textiles domestiques en provenance de l’Inde. Welspun fournit en coton 17 des 30 plus grands détaillants mondiaux.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ :

Les informations contenues dans ce communiqué ont été incluses de bonne foi à des fins d’informations générales. Le lecteur est prié de ne pas s’y fier pour des objectifs spécifiques, et aucune déclaration ou garantie n’est offerte concernant leur exactitude, ou leur exhaustivité. Aucune information du présent communiqué ne constitue une invitation à investir dans Welspun India Ltd. ou dans l’une de ses sociétés affiliées. Ni Welspun India Ltd., ni leurs dirigeants, employés ou agents ne seront responsables de toute perte, tout dommage ou tous frais résultant de toute action entreprise sur la base de ce communiqué, y compris, sans limitation, toute perte de profit, qu’elle soit indirecte, accessoire ou consécutive.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.