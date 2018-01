FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Welspun India, een van de grootste producenten van consumententextiel ter wereld, heeft een gepatenteerd, end-to-end traceerbaarheidsproces met de naam Wel-Trak™ geïntroduceerd. Dit revolutionaire en industriebepalende proces zorgt ervoor dat klanten en consumenten de herkomst van de grondstoffen voor katoen in de hele productieketen kunnen volgen, van boerderij tot winkelschap.

Geautomatiseerde gegevensverzameling met behulp van RFID Aangepaste software voor validatie Robuuste IT & ERP-systemen voor probleemloze bewerkingen in alle stadia van de productie Versterkte fysieke en systeembesturingen die het volgproces stroomlijnen

Dipali Goenka, CEO en Joint Managing Director van Welspun India Ltd., zei: “Al onze klanten over de hele wereld zijn erg enthousiast over Wel-Trak™, omdat het uniek is in de textielindustrie.”

