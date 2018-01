Faurecia et Accenture s’allient pour réinventer l’expérience à bord des véhicules connectés et autonomes

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Faurecia (EO.PA), l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, et Accenture (NYSE:ACN), l’un des leaders mondiaux du conseil et de la technologie, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord pour un partenariat d’une durée de 5 ans, dont l’objectif est d’accélérer l’innovation dans les services de mobilité.

Faurecia et Accenture vont unir leurs expertises dans l’innovation et co-investir pour créer des produits et services pour les véhicules connectés et autonomes. Les deux entreprises se focaliseront initialement dans deux domaines : les technologies cognitives pour réinventer l’expérience à bord des véhicules, et les services dédiés à l’amélioration de la santé et du bien-être des conducteurs et passagers. Faurecia et Accenture s’appuieront sur les technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA), l’analytics, la réalité virtuelle et augmentée, la blockchain et l’informatique quantique pour accélérer davantage la transformation digitale de Faurecia. Leurs compétences seront mobilisées au sein d’une « usine de services digitaux ».

« Ce partenariat unique entre deux leaders dans leur domaine respectif portera l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’analyse des données à un autre niveau dans l’industrie automobile, » a déclaré Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia. « Nous allons accélérer notre transformation opérationnelle et développer de nouveaux modèles économiques et expériences utilisateur pour le Cockpit du Futur. Ce partenariat permettra à Faurecia d’être plus innovant et agile dans la mise en œuvre rapide de technologies, en particulier celles destinées à l’amélioration de la santé et du bien-être, et les interfaces homme-machine intuitives. »

Selon Pierre Nanterme, Président-directeur général d’Accenture, « L’innovation créé un cercle vertueux : elle permet aux entreprises d’assurer leur croissance actuelle, tout en libérant le capital nécessaire pour investir dans les produits, services et modèles économiques qui alimenteront leur croissance future. C’est exactement ce que nous faisons à travers ce partenariat unique avec Faurecia. En mettant en commun la capacité d’Accenture à traduire les technologies disruptives en solutions industrielles, et l’expertise de Faurecia dans les technologies automobiles les plus avancées, notre ambition est d’inventer le futur de l’industrie automobile. »

Avec des automobilistes passant environ 500 heures en moyenne par an dans leur véhicule, et les progrès continus dans le domaine des voitures autonomes, l’intérieur des véhicules deviendra une extension de la maison ou du bureau, fournissant des expériences et un éventail de services similaires. La réussite de ce partenariat innovant et ambitieux s’appuiera sur cette vision commune de Faurecia et d’Accenture.

Cette collaboration illustre l’avènement de l’Industry X.0, une réinvention du secteur industriel par les vagues technologiques qui se succèdent, se superposent et se combinent. L’Industrie 4.0, en se fondant sur l’Internet des objets, l’analytics et les nouvelles technologies d’automatisation, a révolutionné les méthodes de fabrication. L’Industry X.0 intègre les dernières technologies actuelles, telles que l’IA et la blockchain, ainsi que celles à venir. Elle induit non seulement un changement radical des méthodes de fabrication, mais aussi de la nature même des produits et services, qui seront connectés et hyper-focalisés sur l’usage et l’utilisateur. De cette nouvelle ère industrielle résultent de nouveaux modèles économiques, fondés non plus sur la vente de produits, mais sur l’expérience qu’ils procurent aux usagers.

Une conférence de presse avec Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, et avec la participation de Marc Carrel-Billiard, Directeur général de la R&D technologique d’Accenture, se tiendra lors du CES à Las Vegas le 8 janvier au Mandalay Bay Hotel à 16h00 (espace Surf A-B-C).

A propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 330 sites dont 30 centres de R&D répartis dans 34 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines d’activités : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros et emploie 100 000 personnes. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus de 435 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr.