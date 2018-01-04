《費加洛報》串流直播法國大選，利用Brightcove為其視訊內容創造營收

波士頓和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雲端視訊服務的主要提供者Brightcove (NASDAQ:BCOV)今天宣佈，它將為法國歷史最悠久的日報《費加洛報》(Le Figaro)提供即時串流服務，《費加洛報》亦是法國資訊網站LeFigaro.fr的母公司。

今年稍早時，《費加洛報》使用Brightcove的API型解決方案Brightcove Live轉播法國總統選舉的實況。Brightcove Live為現場直播活動和24/7全天候頻道提供廣播式體驗並創造營收。在未來，該公司決定使用該產品為LeFigaro.fr首頁支援多個日常直播節目。Brightcove還透過Brightcove平臺，在其行動應用程式和網路媒體上推動《費加洛報》點播服務。

《費加洛報》數位主管Bertrand Gie表示：「我們在Brightcove Live上的首次經歷非常成功，所以我們希望在未來加以擴展。與終端用戶接觸一直是法國出版商關心的問題，而即時視訊再加上互動性是吸引觀眾的另一個好辦法。我們設想有一天在我們的首頁上提供24/7全天候串流直播，我們可以在此與觀眾持續互動。現在我們正利用Brightcove的科技創新來實現這一願景。」

Brightcove國際資深副總裁Mark Blair表示：「《費加洛報》一直是出版業的巨擘，是法國乃至整個歐洲的知名品牌。他們利用LeFigaro.fr創造的數位版圖，以及利用視訊獲取收視率的創新方式，令人印象深刻。我們很榮幸能與《費加洛報》合作。」

關於《費加洛報》/費加洛集團

《費加洛報》(Le Figaro)是法國頭號綜合日報，每日發行量超過31萬份。每到週末，《費加洛日報》都會與《費加洛雜誌》、《費加洛夫人》和《電視雜誌》一起組成《費加洛週末》，發行量達到41萬份。費加洛集團(Le Figaro Group)多年來也成為數位世界的一員：Lefigaro.fr是線上新聞入口網站的領導者，每月有近1,800萬不重複訪客。透過收購Group CCM Benchmark，費加洛集團成為法國頂尖的數位媒體集團。其全部數位通路的全球讀者超過3,200萬不重複訪客。

關於Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)是強大雲端解決方案的全球領先提供商，致力於在互聯裝置上提供視訊內容並使其能創造營收。公司提供一整套的產品和服務，能夠降低在不同裝置上發佈、傳播、衡量視訊和視訊創造營收的成本和複雜性。Brightcove在70多個國家擁有數千名客戶，他們依靠公司的雲端解決方案成功地向全球各地的觀眾提供高品質視訊體驗。查詢詳情，請造訪www.brightcove.com。

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