《费加罗报》通过Brightcove直播法国大选和实现其视频的货币化

波士顿和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的视频云服务提供商Brightcove (NASDAQ:BCOV)今天宣布，它将为法国历史最悠久的日报《费加罗报》(Le Figaro)提供实时流媒体服务，《费加罗报》是法国信息网站LeFigaro.fr的母公司。

今年早些时候，《费加罗报》使用Brightcove基于API的解决方案Brightcove Live转播法国总统选举的实况。Brightcove Live为现场直播活动和24/7全天候频道提供广播式的体验并将其货币化。在未来，该公司决定使用该产品提供LeFigaro.fr主页的多个日常直播节目。Brightcove还通过Brightcove平台在其移动应用和网络媒体上推动《费加罗报》点播服务。

《费加罗报》数字主管Bertrand Gie表示：“我们在Brightcove Live上的首次经历非常成功，所以我们希望在未来加以扩展。与终端用户接触一直是法国出版商关心的问题，而实时视频再加上互动性是吸引观众的另一个好办法。我们设想有一天在我们的主页上提供24/7全天候直播，我们可以在此与观众持续互动。现在我们正通过Brightcove的技术创新实现这一愿景。”

Brightcove国际高级副总裁Mark Blair表示：“《费加罗报》一直是出版业的巨头，是法国乃至整个欧洲的知名品牌。他们的LeFigaro.fr数字足迹，以及利用视频获取收视率的创新方式，令人印象深刻。我们很自豪能与《费加罗报》合作。”

关于《费加罗报》/费加罗集团

《费加罗报》(Le Figaro)是法国头号综合日报，日发行量超过31万份。每到周末，《费加罗日报》都会与《费加罗杂志》、《费加罗夫人》和《电视杂志》一起组成《费加罗周末》，发行量达到41万份。费加罗集团(Le Figaro Group)多年来也成为数字世界的一员：Lefigaro.fr是在线新闻门户网站的领导者，每月有近1,800万独立访客。通过收购Group CCM Benchmark，费加罗集团成为法国顶级数字媒体集团。其全部数字渠道的全球独立访客数量超过3,200万。

关于Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)是强大云解决方案的全球领先提供商，致力于在互联设备上交付视频内容并使其货币化。公司提供一整套的产品和服务，能够降低在不同设备上发布、传播、衡量视频和视频货币化的成本和复杂性。Brightcove在70多个国家拥有数千名客户，他们依靠公司的云解决方案成功地向全球各地的观众提供高品质视频体验。垂询详情，请访问www.brightcove.com。

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