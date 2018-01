Le Figaro transmite as eleições francesas e monetiza seu vídeo usando o Brightcove Live

BOSTON (EUA) e PARIS (França)--(BUSINESS WIRE)--A Brightcove (NASDAQ: BCOV), principal prestadora de serviços em nuvem para vídeo, anunciou hoje que está fornecendo streaming ao vivo para o Le Figaro, o jornal mais antigo da França, e para o site de notícias Le Figaro.fr.

No início deste ano, o Le Figaro usou o Brightcove Live, a solução baseada em API da Brightcove que fornece e monetiza experiências de transmissão de eventos ao vivo e canais 24/7, para transmitir as eleições presidenciais francesas. A empresa decidiu usar o produto para promover vários eventos diários ao vivo na página inicial do Le Figaro.fr. A Brightcove também está dirigindo um serviço sob demanda para o Le Figaro através de seus sites e aplicativos móveis através da plataforma da Brightcove.

“Nossa primeira experiência com o Brightcove Live foi um grande sucesso e algo que procuramos expandir no futuro”, disse Bertrand Gie, diretor do Le Figaro Digital. “O engajamento com os usuários finais sempre foi uma preocupação dos editores na França e o streaming de vídeo ao vivo, juntamente com a interatividade, é outra ótima maneira de fidelizar os espectadores. Um dia esperamos contar com uma transmissão ao vivo 24/7 no nosso site, onde teremos uma interação constante com o público. Usando as inovações tecnológicas provenientes da Brightcove estamos fazendo com que essa visão seja uma realidade.”

“O Le Figaro é um gigante na indústria editorial e uma marca conhecida em toda a França e também na Europa”, disse Mark Blair, vice-presidente sênior Internacional da Brightcove. “É impressionante ver a pegada digital que eles criaram com o Le Figaro.fr e as formas inovadoras pelas quais estão aproveitando o vídeo para alcançar sua audiência. Estamos orgulhosos da parceria com o Le Figaro.”

Sobre o Le Figaro/Grupo Le Figaro

O Le Figaro é o principal jornal diário da França, distribuindo mais de 310 mil exemplares por dia. Todos os fins de semana, o Figaro Daily é distribuído com o Le Figaro Magazine, o Madame Figaro e a TV Magazine, que constitui o Les Figaro Weekend, com uma tiragem de 410 mil exemplares. O Grupo Le Figaro também se tornou um agente no mundo digital ao longo dos anos: o Lefigaro.fr é líder entre os portais de notícias on-line com quase 18 milhões de visitantes únicos por mês. Com a aquisição do Grupo CCM Benchmark, o Grupo Le Figaro se tornou o principal grupo de mídia digital francesa. A audiência global em todos seus canais digitais ultrapassa os 32 milhões de visitantes únicos.

Sobre a Brightcove

A Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) é a principal prestadora mundial de soluções em nuvem de fornecimento e monetização de vídeos em dispositivos conectados. A empresa oferece um conjunto completo de produtos e serviços que reduzem o custo e a complexidade associados à publicação, distribuição, medição e monetização de vídeos em todos os dispositivos. A Brightcove tem milhares de clientes em mais de 70 países que contam com as soluções em nuvem da empresa para publicar com sucesso experiências de vídeo de alta qualidade para o público em qualquer parte do mundo. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

Este comunicado de imprensa pode incluir declarações prospectivas sobre objetivos antecipados, crescimento e/ou desenvolvimento ou melhorias de produtos e serviços esperados. Estas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso das seguintes palavras (entre outras): “acredita”, “espera”, “pode”, “vai”, “planeja”, “deve” ou “antecipa” – ou palavras comparáveis e seus negativos. Estas declarações prospectivas não são garantias, mas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas contidas nestas declarações. Para uma discussão de tais riscos e incertezas, consulte os “Fatores de Risco” nos registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K. A Brightcove não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa em caso de mudança de circunstâncias ou de outra forma e estas declarações são atuais somente a partir da data em que foram realizadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.