BOSTON & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), de toonaangevende leverancier van clouddiensten voor video, heeft vandaag aangekondigd livestreaming te bieden voor Le Figaro, het oudste dagblad in Frankrijk en het moederbedrijf van de Franse nieuwswebsite, Le Figaro.fr.

Eerder dit jaar gebruikte Le Figaro Brightcove Live, de op Brightcove gebaseerde API-oplossing die broadcast-achtige ervaringen levert voor live evenementen en 24/7 kanalen om de Franse presidentsverkiezingen uit te zenden. Het bedrijf heeft nu besloten in de toekomst het product te gebruiken om verschillende dagelijkse live-evenementen uit te zenden op de website Le Figaro.fr.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.