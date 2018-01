BOSTON e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), fornitore leader di servizi sul cloud per il settore video, ha oggi annunciato la fornitura della soluzione di streaming live per Le Figaro, il più antico quotidiano francese nonché capogruppo di Le Figaro.fr, sito web francese di attualità.

Negli scorsi mesi, per seguire le elezioni presidenziali d'oltralpe, Le Figaro si è affidato a Brightcove Live, la soluzione di Brightcove basata sulle API che offre e monetizza esperienze di trasmissione in diretta di eventi e canali 24/7. Guardando al futuro, la società ha deciso di utilizzare questo prodotto per arricchire con numerosi eventi live la home page di Le Figaro.

