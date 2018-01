Le Figaro couvre en direct l'élection présidentielle française, monétise ses vidéos avec Brightcove

BOSTON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), fournisseur de services « cloud » pour la distribution de contenu vidéo, a annoncé aujourd'hui fournir la solution de streaming Live du Figaro le plus ancien journal de France et maison-mère du site d'information français Le Figaro.fr.

Plus tôt cette l'année, Le Figaro avait utilisé Brightcove Live, la solution de diffusion de flux en direct 24/7 ou évènementiels pour diffuser l'élection présidentielle française. Dorénavant, la société a décidé d'utiliser ce service pour alimenter la page d'accueil du Figaro.fr avec plusieurs évènements quotidiens en direct. Brightcove gère également la distribution du contenu VOD pour le compte du Figaro à travers ses applications mobiles et ses sites web.

« Notre première expérience avec Brightcove Live a été couronnée de succès, et nous souhaitons développer cela à l'avenir », a déclaré Bertrand Gié, directeur des Nouveaux Médias au Figaro. « L'engagement auprès des utilisateurs finaux a toujours été une préoccupation pour les éditeurs en France et la diffusion de flux videos en direct couplée à l'interactivité est une excellente manière de conserver l’attention du public sur nos sites. Nous travaillons activement au développement d’un flux 24/7 en direct sur notre page d'accueil, où nous pourrons être en interaction constante avec notre public. Grâce aux innovations technologiques de Brightcove, nous faisons de cette ambition une réalité.

« Le Figaro est depuis longtemps un géant de l'industrie de l'édition et une marque connue dans toute la France et, plus généralement, toute l'Europe », déclare Mark Blair, premier vice-président de Brightcove. « Il est impressionnant d'observer le développement numérique du Figaro.fr, et les innovations par lesquelles ils exploitent la vidéo pour atteindre leur audience. Nous sommes fiers d'être le partenaire du Figaro. »

Le Figaro/Le Groupe Figaro

Le Figaro est le premier quotidien généraliste en France, avec plus de 310 000 exemplaires distribués chaque jour. Chaque week-end, le Figaro est distribué avec Le Figaro Magazine, Madame Figaro et TV Magazine, qui forment Les Figaro Weekend, dont 410 000 exemplaires sont distribués chaque week-end. Au fil des années, le Groupe Figaro est également devenu un acteur du monde numérique : Lefigaro.fr est le premier portail d'information en ligne, avec près de 18 millions de visiteurs uniques chaque mois. Avec l’acquisition du Groupe CCM Benchmark, le Groupe Figaro est devenu le leader français des médias numériques. L’audience mondiale sur toutes ses chaînes numériques dépasse les 32 millions de visiteurs.

À propos de Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV) est le plus grand fournisseur de solutions « Cloud » pour la diffusion et la monétisation de vidéo sur équipements connectés. L'entreprise propose une gamme complète de produits et services qui réduisent le coût et la complexité de la publication, de la distribution, de l'analyse et de la monétisation des vidéos sur tout type d’équipement. Brightcove compte des milliers de clients dans plus de 70 pays qui choisissent ses solutions « Cloud » pour proposer des vidéos de haute qualité à leur public, où qu’il soit. Consultez www.brightcove.com/fr pour en savoir plus.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations avant-gardistes portant sur des objectifs anticipés, sur la croissance et/ou sur les développements et améliorations attendus des produits et services. De telles déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation des mots suivants (entre autres) : « croit », « s'attend », « pourrait », « sera », « prévoit », « devrait » ou « anticipe », ou des termes comparables et leurs contraires. Ces déclarations avant-gardistes ne sont pas une garantie mais sont soumises aux risques et aux incertitudes qui pourraient engendrer des résultats réels différents de ceux attendus et énoncés dans ces déclarations. Pour en savoir plus sur de tels risques et incertitudes, reportez-vous à la section « Facteurs de risque » des documents de l'entreprise déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers), y compris son rapport annuel le plus récent sur le formulaire 10-K. Brightcove n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse dans le cas d'évolution des circonstances ou autres, et de telles déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites.