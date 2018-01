SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne LiDAR – de wereldleider in 3D-visiesystemen en geavanceerde veiligheid voor autonome voertuigen, geleid door uitvinder en ondernemer David Hall – heeft vandaag een aanzienlijke kostenvermindering aangekondigd voor zijn VLP-16 Puck. Deze stap zal voor hoop en opwinding zorgen omdat de ontwikkeling van veilige autonome voertuigen die voor iedereen toegankelijk zijn dichterbij komt. De meest populaire LiDAR-sensor van Velodyne, de VLP-16, wordt nu wereldwijd aangeboden aan klanten met een korting van 50 procent.

