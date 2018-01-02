Velodyne最受歡迎的LiDAR感測器降為半價

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--3D視覺系統和自主駕駛汽車進階安全領域的全球領導者Velodyne LiDAR在發明家和企業家David Hall的領導下，今天宣佈大幅降低VLP-16 Puck的成本。這將激發開發安全的自動駕駛汽車的希望和熱情，可望讓每個人都能利用自動駕駛汽車。Velodyne最受歡迎的LiDAR感測器VLP-16，現在降低高達50％的成本為全球客戶供貨。

Velodyne LiDAR創辦人兼執行長David Hall表示：「VLP-16的需求在2017年大幅成長，所以我們增加了產能。現在，由此省下的成本讓我們可以向客戶讓利。我們希望2018年成為自動駕駛汽車前景樂觀的一年，特別是在第一批無人駕駛汽車上路之際。我們的目標是儘快讓全世界每一位男士、女士和兒童都能利用自主駕駛汽車，從而促進交通安全的民主化。」

Velodyne的感測器是在聖荷西Megafactory的大規模自動化組裝線生產，目前正大量下線。今年稍早設立的Megafactory正利用先進的最新製造技術生產Velodyne LiDAR系列感測器，包括Ultra Puck™ VLP-32C和最近宣佈的VLS-128。Megafactory雇用了數百名員工，為Velodyne提供工程、製造和企業職能，Velodyne的專任員工人數在過去六個月增加了一倍以上。正如Hall所指出的，Megafactory為美國製造樹立了商業案例：即使自動化程度提高，公司仍然需要增加招聘，因為公司在自動化和所需的技術支援人員方面有大量投資。

Hall表示：「自上市以來，客戶一直在排隊購買VLP-16。而我們透過擴大LiDAR感測器在Megafactory的生產和開發自動化生產技術，已經能夠滿足日益成長的需求。藉由這次降低成本，我們可以將更多的Puck交付給更多的客戶，支援世界各地越來越多的自主汽車開發車隊，幫助創造更美好的明天。」

VLP-16於2016年推出後，立即對多個產業產生影響，尤其是汽車業。它為市場提供了一種小型、精確、可靠、價格合理的感測器，可以呈現100公尺範圍內的即時3D視覺和360度環繞視野。現在，VLP-16是有史以來使用最廣泛的LiDAR感測器之一，廣泛應用於汽車、貨運、3D測繪、無人機、工業和機器人等眾多產業。

Velodyne LiDAR總裁Mike Jellen表示：「VLP-16在多個產業開啟了先進LiDAR技術的大門，這些產業都從即時3D資料的小型化中受益。隨著全世界對LiDAR技術的興趣不斷增長，我們很高興Puck將成為使用最廣泛、價格最平易的感測器之一。」

Velodyne LiDAR發明了全世界第一個自主駕駛汽車的3D即時LiDAR感測器，並獲得專利。在過去的十年裡，Velodyne感測器已經安裝在世界各地成千上萬的車輛上，這些汽車行駛了數百萬英里的真實里程。Velodyne是在地化和環境認知的產業標準，為10多個國家的數十個自主駕駛汽車專案提供核心技術。

關於Velodyne LiDAR

Velodyne於1983年成立，總部設在矽谷，是即時3D LiDAR計算和軟體平臺領域全球知名的科技公司。公司在創辦人David Hall於2005年發明了HDL-64固態混合LiDAR感測器後迅速發展。自此之後，Velodyne LiDAR Inc.已成長為即時3D視覺系統無與倫比的市場領導者，這些系統廣泛用於包括自動駕駛汽車、汽車安全系統、移動測繪、航空測繪和安全等多種商業場景。其產品範圍包括高性能全景影像Ultra-Puck™ VLP-32、經典的HDL-32/64、經濟實惠的VLP-16和即將推出的隱形Velarray™。Velodyne豐富的感知軟體和演算法套件是其感知系統的關鍵推動因素。Velodyne從位於聖荷西、底特律、法蘭克福和北京的辦事處為客戶提供支援。欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.velodynelidar.com。

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