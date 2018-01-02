Velodyne将最受欢迎的LiDAR传感器价格削减一半

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--3D视觉系统和自主驾驶汽车高级安全领域的全球领导者Velodyne LiDAR在发明家和企业家David Hall的领导下，今天宣布大幅降低其VLP-16 Puck的成本。这将激发安全的自动驾驶汽车开发的希望和热情，有望让每个人都可以用上自动驾驶汽车。Velodyne最受欢迎的LiDAR传感器VLP-16现在以高达50％的成本降幅为全球客户供货。

Velodyne LiDAR创始人兼首席执行官David Hall表示：“由于我们VLP-16的需求在2017年大幅增长，所以我们增加了产能。现在，由此带来的成本节省让我们可以向客户让利。我们希望2018年成为自动驾驶汽车乐观向上的一年，特别是在第一批无人驾驶汽车上路之际。我们的目标是尽快让世界上每一位男士、女士和儿童都能用上自主驾驶汽车，从而实现交通安全的民主化。”

Velodyne的传感器通过圣何塞Megafactory的大规模自动化组装线生产，目前正大量下线。今年早些时候组建的Megafactory正利用先进的最新制造技术生产Velodyne LiDAR系列传感器，包括Ultra Puck™ VLP-32C和最近发布的VLS-128。Megafactory雇佣了数百名员工，为Velodyne提供工程、制造和企业职能，这一员工数量比其过去六个月的全职员工增加了一倍以上。正如Hall所指出的那样，Megafactory为美国制造树立了一个商业样板：即使自动化程度提高了，公司仍然需要增加招聘，因为公司在自动化和所需技术支持人员方面有大量投入。

Hall表示：“自上市以来，客户一直在排队购买VLP-16。但我们已经可以通过扩大LiDAR传感器在Megafactory的生产和开发自动化生产技术来满足日益增长的需求。通过这次降低成本，我们可以将更多的Puck交付给更多的客户，支持世界各地越来越多的自主汽车开发车队，帮助创造一个更美好的明天。”

VLP-16于2016年推出后，立即对多个行业产生了影响，尤其是汽车行业。它为市场提供了一种小型、精确、可靠、价格合理的传感器，可以实现100米范围内的实时3D视图和360度环视视角。现在，VLP-16是有史以来使用最广泛的LiDAR传感器之一，广泛应用于汽车、货运、3D测绘、无人机、工业和机器人等众多行业。

Velodyne LiDAR总裁Mike Jellen表示：“VLP-16在多个行业内打开了先进LiDAR技术的大门，这些行业都从实时3D数据的小型化中获得了受益。随着全世界对LiDAR技术的兴趣不断增长，我们很高兴Puck将成为使用最广泛、价格最平易的传感器之一。”

Velodyne LiDAR发明了世界上第一个自主驾驶汽车的3D实时LiDAR传感器，并获得了专利。在过去的十年里，Velodyne传感器已经被安装在世界各地数以千计的车辆上，这些汽车行驶了数百万英里的真实里程。Velodyne是本地化和环境认知的行业标准，为10多个国家的数十个自主驾驶汽车项目提供核心技术。

关于Velodyne LiDAR

Velodyne于1983年成立，总部设在硅谷，是实时3D LiDAR计算和软件平台领域全球知名的技术公司。公司在创始人David Hall于2005年发明了HDL-64固态混合LiDAR传感器后迅速发展。自此之后，Velodyne LiDAR Inc.已成长为实时3D视觉系统无与伦比的市场领导者，这些系统广泛用于包括自动驾驶汽车、汽车安全系统、移动测绘、航空测绘和安全等多种商业场景。其产品范围包括高性能全景影像Ultra-Puck™ VLP-32、经典的HDL-32/64、经济实惠的VLP-16和即将推出的隐形Velarray™。Velodyne丰富的感知软件和算法套件是其感知系统的关键推动因素。Velodyne从位于圣何塞、底特律、法兰克福和北京的办事处为客户提供支持。欲了解更多信息，请访问http://www.velodynelidar.com。

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