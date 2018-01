Velodyne a réduit de moitié le prix de son capteur LiDAR le plus populaire

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Lancé par l’inventeur et l’entrepreneur David Hall, Velodyne LiDAR, le leader mondial dans le domaine des systèmes de vision 3D et de la sécurité avancée pour véhicules autonomes, a annoncé aujourd’hui une réduction considérable du coût de son VLP-16 Puck, qui suscitera de l’espoir et de l’enthousiasme pour le développement de véhicules autonomes sûrs et accessibles à tous. Le VLP-16, le capteur LiDAR le plus populaire de Velodyne, est maintenant proposé aux clients du monde entier avec une réduction de coût pouvant atteindre 50 %.

« La demande pour nos VLP-16 a augmenté de manière phénoménale en 2017. Par conséquent, nous avons augmenté notre capacité et nous faisons profiter nos clients de nos économies en en réduisant le coût », a déclaré David Hall, fondateur et PDG de Velodyne LiDAR. « Nous voulons faire de 2018 une année d’optimisme pour le secteur des véhicules autonomes, tout particulièrement au moment où les premières vagues de robocabs prennent la route. Notre objectif est de démocratiser la sécurité du transport en la rendant accessible au plus vite à chaque homme, femme et enfant dans le monde. »

Les capteurs de Velodyne sortent de la chaîne de montage utilisée dans la fabrication automatisée à grande échelle de sa méga-usine de San José. Établie plus tôt cette année, la méga-usine tire aujourd’hui parti de techniques de fabrication avancées et rationalisées pour construire une gamme de capteurs Velodyne LiDAR, y compris le VLP-32C Ultra Puck™ et le VLS-128 qui vient d’être annoncé. La méga-usine emploie des centaines de personnes qui remplissent des fonctions d’ingénierie, de fabrication et d'ordre général pour Velodyne, qui a plus que doublé le nombre de ses employés à plein temps ces six derniers mois. Comme l’a noté David Hall, la méga-usine a créé un modèle économique pour la production basée aux États-Unis, car, bien que l’automatisation ait augmenté, c'est également le cas pour l’embauche car la société investit considérablement dans l’automatisation et dans le personnel de soutien qualifié dont elle a besoin.

« Depuis son lancement, les clients ont fait la queue pour acheter le VLP-16 et nous avons été capable de répondre à cette demande croissante en augmentant la production et en développant la fabrication automatisée des capteurs LiDAR dans la méga-usine », a déclaré David Hall. « Avec cette réduction des coûts, nous pourrons fournir un plus grand nombre de Pucks à un plus grand nombre de clients, soutenir le nombre croissant de parcs de développement de véhicules autonomes à travers le monde, et commencer à créer un avenir meilleur. »

« Le VLP-16 a été lancé en 2016 et a exercé un impact immédiat sur de multiples industries, notamment l’automobile. Il fournit un petit capteur fiable, précis et abordable pour une vision 3D en temps réel avec une portée de 100 mètres et un champ de vision panoramique à 360 degrés. De nos jours, le VLP-16 est un des capteurs LiDAR les plus utilisés qui existent, avec des cas d’utilisation couvrant une multitude d’industries, y compris l’industrie automobile, le fret, le mappage 3D, les véhicules aériens sans pilote, l’industrie manufacturière et la robotique.

« Le VLP-16 a ouvert la voie à la technologie LiDAR avancée dans plusieurs industries utilisant les données 3D en temps réel dans un petit facteur de forme », a déclaré Mike Jellen, président chez Velodyne LiDAR. « Au fur et à mesure que l’intérêt pour la technologie LiDAR augmente à travers le monde, nous sommes heureux de savoir que le Puck sera l’un des capteurs les plus utilisés et les plus accessibles sur le marché. »

Velodyne LiDAR a inventé et breveté le premier capteur au monde fonctionnant en temps réel et en 3D pour véhicules autonomes. Au cours des dix dernières années, les capteurs Velodyne ont été installés dans des milliers de véhicules à travers le monde, parcourant des millions de milles en situation réelle. Velodyne est la norme industrielle pour la localisation et la perception environnementale, fournissant la technologie de base pour des dizaines de programmes de véhicules autonomes dans plus de 10 pays.

À propos de Velodyne LiDAR

Fondée en 1983 et possédant son siège social dans la Silicon Valley, Velodyne est une société technologique reconnue à travers le monde pour ses plates-formes logicielles et informatiques de capteurs LiDAR 3D en temps réel. La société a évolué après l’invention du capteur LiDAR hybride à état solide HDL-64 par son fondateur David Hall en 2005. Depuis, Velodyne LiDAR Inc. est devenu le leader inégalé du marché pour les systèmes de vision 3D en temps réel utilisés dans diverses applications commerciales, notamment les véhicules autonomes, les systèmes de sécurité de véhicule, la cartographie mobile, la cartographie aérienne et la sécurité. Sa gamme de produits couvre le VLP-32 Ultra-Puck™ à vue panoramique, haute performance, le HDL-32/64 classique et le VLP-16 rentable, ainsi que le prochain Velarray™ dissimulé. La riche suite de logiciels et d'algorithmes de perception de Velodyne est l'activateur clé de ses systèmes de perception. Velodyne soutient ses clients à partir de ses bureaux de San José, Detroit, Francfort et Pékin. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.velodynelidar.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.