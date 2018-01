Velodyne reduz à metade o preço do seu sensor LiDAR mais popular

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Dirigida pelo inventor e empresário David Hall, a Velodyne LiDAR, líder mundial em sistemas de visão 3D e segurança avançada para veículos autônomos, anunciou hoje uma significativa redução de custos do seu VLP-16 Puck, que vai estimular a esperança e o entusiasmo pelo desenvolvimento de veículos autônomos seguros, acessíveis a todos. O VLP-16, o sensor LiDAR mais popular da Velodyne, está agora sendo oferecido aos clientes de todo o mundo com uma redução de custos de até 50%.

"A demanda por nossos VLP-16 cresceu tremendamente em 2017. Como resultado, aumentamos a capacidade e agora podemos repassar as economias como redução de custos para os nossos clientes", disse David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne LiDAR. "Queremos fazer de 2018 um ano de otimismo para o veículo autônomo, especialmente quando as primeiras ondas de táxis-robôs chegarem às estradas. Nossa meta é a democratização da segurança de transporte, tornando-a acessível a todos os homens, mulheres e crianças do mundo, com a maior rapidez possível.

Os sensores da Velodyne estão saindo das linhas de montagem como resultado da fabricação automática em grande escala na sua megafábrica de San Jose. Estabelecida no início do ano, a megafábrica alavanca hoje técnicas de fabricação avançadas e eficientes para criar um conjunto de sensores LiDAR Velodyne, inclusive o Ultra Puck™ VLP-32C e o VLS-128, recentemente anunciado. A megafábrica emprega centenas de pessoas que preenchem as funções corporativas, de engenharia e de manufatura da Velodyne, que mais que dobrou o número dos seus funcionários em tempo integral nos últimos seis meses. Conforme observado por Hall, a megafábrica estabeleceu um caso de negócios para a produção baseada nos EUA, porque enquanto aumenta a automação, também aumenta a contratação quando a empresa investe pesadamente em automação e o pessoal de apoio qualificado que isso exige.

"Desde seu lançamento, os clientes vêm se alinhando para adquirir o VLP-16, e conseguimos atender a essa crescente demanda através da expansão da produção e do desenvolvimento da manufatura automática para os sensores LiDAR na megafábrica", disse Hall. "Com essa redução de custos, conseguimos ter mais Pucks nas mãos de mais clientes, apoiar o crescente número de frotas de desenvolvimento de veículos autônomos em todo o mundo e começar a criar um amanhã melhor."

O VLP-16 foi lançado em 2016 e teve um impacto imediato sobre várias indústrias, principalmente sobre a indústria automotiva. Ele oferece um sensor pequeno, preciso, confiável e econômico para a visão 3D em tempo real, com 100 metros de alcance e um campo de visão de 360 graus. Hoje, o VLP-16 é um dos sensores LiDAR mais amplamente adotados já feitos, com casos de uso que cobrem vários setores, inclusive automotivo, de carga, mapeamento 3D, veículos aéreos não tripulados, industrial e robótica.

"O VLP-16 abriu as portas para a tecnologia LiDAR avançada em vários setores que se beneficiam de dados 3D em tempo real num pequeno fator de forma", disse Mike Jellen, presidente da Velodyne LiDAR. "Como o interesse na tecnologia LiDAR cresce em todo o mundo, ficamos satisfeitos ao saber que o Puck será um dos sensores mais amplamente usados e acessíveis disponíveis."

A Velodyne LiDAR inventou e patenteou o primeiro sensor LiDAR 3D em tempo real do mundo para veículos autônomos. Ao longo dos últimos dez anos, os sensores da Velodyne foram instalados em milhares de veículos em todo o mundo, realmente viajando por milhões de quilômetros. A Velodyne é o padrão industrial de localização e percepção ambiental, oferecendo tecnologia central para dezenas de programas de veículos autônomos em mais de 10 países.

Sobre a Velodyne LiDAR

Fundada em 1983, com sede no Vale do Silício, a Velodyne é uma empresa de tecnologia conhecida em todo o mundo por suas plataformas de software e computação LiDAR 3D em tempo real. A empresa evoluiu depois que seu fundador David Hall inventou o sensor HDL-64 Solid-State Hybrid LiDAR em 2005. Desde então, a Velodyne LiDAR Inc. emergiu como líder incomparável de mercado em sistemas de visualização 3D em tempo real usados em inúmeras aplicações comerciais, inclusive veículos autônomos, sistemas de segurança veicular, mapeamento móvel, mapeamento aéreo e segurança. Seus produtos incluem o sensor de visão panorâmica total de alto desempenho Ultra-Puck™ VLP-32, o clássico HDL-32/64 e o econômico VLP-16, bem como o próximo sensor, ainda não apresentado, Velarray™. O conjunto sofisticado de software e os algoritmos de percepção da Velodyne são os principais capacitores de seus sistemas de percepção. A Velodyne conta com escritórios comerciais em San Jose, Detroit, Frankfurt e Pequim. Para outras informações, acesse http://www.velodynelidar.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.