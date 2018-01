SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Guidata dall’inventore e imprenditore David Hall, Velodyne LiDAR, leader mondiale quanto a sistemi di visione 3D e soluzioni avanzate per la sicurezza per veicoli autonomi, ha annunciato oggi una riduzione significativa del prezzo del suo sensore VLP-16 Puck, il che non mancherà di generare speranza ed entusiasmo per lo sviluppo di veicoli autonomi sicuri alla portata di tutti. Il sensore LiDAR più popolare di Velodyne, il modello VLP-16, è ora offerto a clienti in tutto il mondo a un prezzo ridotto del 50 per cento.

