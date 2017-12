KOPENHAGEN, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Steeper Energy, een Deens-Canadees bedrijf in schone energie, werkt samen met de Noors-Zweedse joint venture Silva Green Fuel aan een industriële centrale van 50,6 miljoen euro (377 miljoen Deense kroon) in een voormalige installatie voor houtpulpverwerking in het Noorse Tofte. De centrale is bedoeld als demonstratiemodel dat in de toekomst moet leiden tot een commercieel project.

Steeper verschaft Silva een licentie voor zijn gepatenteerde Hydrofaction™ -technologie, dat de faciliteit in de komende achttien maanden opbouwt. De demonstratie-installatie gebruikt houtresten als grondstof die wordt verwerkt tot hernieuwbare ruwe olie. Die olie wordt geüpgraded naar hernieuwbare diesel of brandstof voor de lucht- en scheepvaart.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.