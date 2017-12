COPENHAGEN, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--Steeper Energy, un'azienda danese-canadese di combustibile pulito, sta collaborando con Silva Green Fuel, una joint venture norvegese-svedese, per costruire un impianto di dimostrazione su scala industriale da 50,6 milioni di euro (377 milioni di DKK) presso un ex stabilimento di pasta di legno situato a Tofte, in Norvegia, che condurrà ad un progetto futuro su scala commerciale.

Steeper concederà in licenza la propria tecnologia proprietaria Hydrofaction™ a Silva, che costruirà la struttura nei prossimi 18 mesi. L'impianto di dimostrazione utilizzerà residui lignei come materia prima, che verranno trasformati in petrolio greggio e, a sua volta, trasformato in carburante rinnovabile per motori diesel, aerei o imbarcazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.