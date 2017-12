Steeper Energy annonce un projet de biocarburant haute performance d'un montant de 50,6 millions EUR (377 millions DKK) en collaboration avec la coentreprise norvégo-suédoise Silva Green Fuel dans le cadre d'un accord de licence

COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Steeper Energy, une société dano-canadienne spécialisée dans les combustibles propres, a conclu un partenariat avec Silva Green Fuel, une coentreprise norvégo-suédoise, pour la construction d'une centrale de démonstration à échelle industrielle pour un montant de 50,6 millions EUR (377 millions DKK) dans une ancienne usine de pâte à papier située à Tofte, en Norvège, dans l'optique d'un future projet à échelle commerciale.

Steeper accordera une licence d'exploitation de sa technologie propriétaire Hydrofaction™ à Silva, qui prendra en charge la construction des installations au cours des 18 prochains mois. La centrale de démonstration utilisera des résidus ligneux comme matière première pour les convertir en pétrole brut renouvelable, qui sera à son tour raffiné pour obtenir du diesel, ainsi que du combustible aérien ou marin.

La technologie Hydrofaction™ de Steeper a été sélectionnée par Silva après un examen complet et approfondi de quelques 40 autres technologies. Hydrofaction™ emploie de l'eau mise dans un état supercritique afin de convertir la biomasse en biocarburants liquides à haute valeur ajoutée.

Le partenariat entre Silva Green Fuel et Steeper confirmera les données d'ingénierie et les protocoles de conception afin d'éliminer les risques pour les futures installations commerciales qui seront construites par Silva et proposées par Steeper au niveau mondial à d'autres développeurs de projets du secteur des biocarburants.

Silva est une coentreprise entre le norvégien Statkraft, un leader international de l'hydroélectrique et plus grand producteur d'énergies renouvelables en Europe, et le suédois Södra, une coopérative de 50 000 propriétaires forestiers disposant d'importantes exploitations forestières et un leader de la production de pâte à papier, de bois de sciage et de bioénergie.

Avec la croissance du commerce mondial, les émissions du secteur des transports lourd et longue distance sont en pleine augmentation, et les alternatives à faible émission de carbone pour le diesel routier et les biocarburants marin et aérien contribueront à atteindre les objectifs de réduction d'émissions de carbone.

Le biocarburant de Steeper s'intègre facilement dans l'infrastructure pétrolière existante et a des propriétés physiques comparables à celles des combustibles fossiles. La technologie Hydrofaction™ utilise de nombreuses autres matières premières, notamment des déchets organiques, des résidus agricoles et du fumier animal.

Steeper a conclu des partenariats avec des agrégateurs de biomasse et des producteurs d'énergie afin de mettre au point des projets similaires à l'échelle commerciale. Steeper remercie la Commission européenne pour son soutien financier via le programme Horizon 2020.

Steeper Energy est une société dano-canadienne spécialisée dans les combustibles propres et commercialisant sa technologie propriétaire Hydrofaction™ pour fournir des biocarburants rentables compatibles avec l'infrastructure existante de combustibles fossiles. Nous transformons de la biomasse à faible valeur ajoutée en biocarburant à haute valeur ajoutée capable d'aider les entreprises et les pays à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Contactez-nous via steeperenergy.com.

