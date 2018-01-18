Andersen Global 與GN Global Consulting合作，繼續擴展杜拜業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global欣然宣佈，透過與稅務公司GN Global Consulting達成合作協定，公司擴大在杜拜的業務版圖。GN Global Consulting由合夥人Abdul Wahid Nagda領導，是Griffin Nagda的附屬機構，後者是杜拜歷史最悠久的獨立會計事務所之一。與GN Global Consulting的合作彰顯了Andersen擴張中東業務版圖的策略。

Abdul Wahid Nagda表示，「我們的聲譽源自於我們的品質、信譽和優異的服務，我們期待與擁有共同價值的公司合作。與Andersen Global的合作將幫助我們開發更好的解決方案，並為公司的客戶提供更加出色的跨境服務。」

GN Global Consulting為阿拉伯聯合大公國和全球各地的企業和個人提供一系列稅務服務。公司專業從事策略性稅務規劃、國際稅務諮詢、美國稅務諮詢和申報，地產和信託諮詢，以及與阿聯最近實施的加值稅法規有關的註冊和法規遵循協助。

全球董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示，「隨著眾多國家推出稅制，中東的業務格局正在發生變化。對於公司來說，擴張和發展在這一地區的業務變得越來越重要。GN Global Consulting的加入擴充了我們的能力，讓我們能夠在該市場利用這些機會並提供一流的服務。GN Global Consulting在杜拜有著極佳的聲譽，我們對Azim和其同事的加入感到十分幸運。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾84個據點和2,500多名專業人員。

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