Andersen Global 与GN Global Consulting合作，继续拓展迪拜业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global欣然宣布，公司通过与税务所GN Global Consulting达成合作协议，拓展其在迪拜的业务版图。GN Global Consulting由合伙人Abdul Wahid Nagda执掌，是Griffin Nagda的附属机构，后者是迪拜历史最悠久的独立会计事务所之一。与GN Global Consulting的合作彰显了Andersen扩张中东业务版图的策略。

Abdul Wahid Nagda表示，“我们的声誉源自于我们的品质、信誉和优质的服务，我们期待与拥有共同价值的公司开展合作。与Andersen Global的合作将帮助我们开发更好的解决方案，并向公司的客户提供更加出色的跨境服务。”

GN Global Consulting为阿联酋和全球各地的企业和个人提供一系列税务服务。公司专业从事战略税务规划、国际税务咨询、美国税务咨询和申报，地产和信托咨询以及与阿联酋最近实施的增值税法规有关的注册和合规协助。

全球董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示，“随着众多国家开始引入税制，中东的业务格局正在发生变化。对于公司来说，扩张和拓展在这一地区的业务变得越来越重要。GN Global Consulting的加入扩充了我们的能力，能够让我们在这一市场利用这些机遇并提供一流的服务。GN Global Consulting在迪拜有着极佳的声誉，我们对Azim和其同事的加入感到十分幸运。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾84个分支机构和2,500多名专业人员。

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