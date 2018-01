SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Una consociata di MCAP Global Finance (Regno Unito) LLP ("MCAP") ha perfezionato l'acquisizione di un portafoglio di sei centri commerciali in Spagna e in Italia con un'area complessiva di 90.000 metri quadri (il "Portafoglio Bronzo "). I termini della transazione in oggetto non sono stati divulgati.

Il Portafoglio Bronzo, prima di proprietà del fondo denominato Pradera European Retail Fund 2 (il "Fondo"), è gestito da Pradera e comprende Formia: Centro commerciale Itaca di 23.000 metri quadri, interamente amministrato e ancorato a un ipermercato Panorama, ubicato ad approssimativamente 90 km a nord-ovest da Napoli e Viterbo: Centro commerciale Tuscia di 17.000 metri quadri, interamente amministrato e ancorato a Coop, la catena di supermercati più grande d'Italia, ubicato ad approssimativamente 80 km a nord-ovest da Roma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.