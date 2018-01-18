那斯達克將借助Rimini Street來支援其部分公司內部系統

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是領先的甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品協力廠商支援供應商，該公司今天宣布那斯達克(Nasdaq)將借助Rimini Street來支援其人力資源管理系統。

與所有Rimini Street客戶一樣，那斯達克將分配到一名專門的首席支援工程師(PSE)作為所有支援活動的主要連絡人。Rimini Street的首席支援工程師在各自應用程式領域平均擁有15年的從業經驗，且所有客戶均可獲得業界領先的全天候服務水準承諾。

Rimini Street執行長Seth A. Ravin表示：「我們竭誠歡迎那斯達克加入快速壯大的Rimini Street客戶大家族。自2005年以來，我們一直在顛覆企業軟體支援市場。逾12年來，我們一直在開發和提供非凡的企業支援，以解決使用供應商提供的過時模式的客戶識別到的重大缺陷和問題，從而使得像那斯達克這樣的企業組織能夠獲得其所希望和需要的支援及更高的價值。改用Rimini Street的支援有助於客戶將顯著節省的資金投入到其他策略計畫中，進而推動其業務成長。如今，全球超過1,450家公司已轉由Rimini Street作為其值得信賴的企業軟體支援合作夥伴，包括《財星》雜誌500大企業和《財星》雜誌全球百大企業中的85家。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是領先的Oracle和SAP產品協力廠商支援供應商。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、Microsoft、Oracle、SAP及其他企業軟體供應商的授權持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業逾1,450家全球性組織、財星雜誌500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構目前仰賴Rimini Street作為其信賴的協力廠商支援供應商。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook與LinkedIn掌握我們的最新動態。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本文中某些陳述並非歷史事實，而是依據《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常都含有「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「看似」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」此類詞語或其他類似詞語、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於，與2017年營收指引、產業、未來事件，以及未來機會和成長計畫、Rimini Street潛在市場總額估值，和客戶節省費用的預期有關的聲明。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於一系列與Rimini Street業務有關的風險和不確定因素，實際業績可能會發生重大偏差。 這些風險和不確定因素包括但不限於：Rimini Street所經營的業務環境發生變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般財務、經濟、監管和政治條件；不利的訴訟進程；無法按照優惠條件對現有債務進行再融資；稅收、政府法規的變化；競爭產品和定價活動；難以實現獲利性成長； Rimini Street管理團隊一名或多名成員的辭職；未能實現與GPIAC合併交易的預期效益，包括GPIAC與Rimini Street業務整合的難以完成；RMNI普通股長期價值的不確定性；無法按預期額度和時間實現成本節省和營運協同效應；Rimini Street 於2017年11月9日向美國證券委員會提交的8-K/A表格中當前報告和其他文件所討論的內容。當前存在的某些風險可能並不被Rimini Street所知悉，或它認為此類風險並不重要，而這類風險可能會導致實際結果與前瞻性陳述中的業績發生偏差。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的觀點和對未來事件的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和發展將讓Rimini Street 的評估發生改變。然而，儘管Rimini Street可能會選擇在未來某個時間點更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street 特別聲明這並非是自身的義務。這些前瞻性陳述並不代表本新聞稿發布日期之後Rimini Street的意見。

© 2018 Rimini Street, Inc. 版權所有。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，而且Rimini Street、Rimini Street 標誌和兩者的結合體，以及其他標有TM字樣的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與任何此類商標的所有者或本文提及的其他公司均沒有附屬、代言或關聯關係。

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