纳斯达克将借助Rimini Street来支持其部分公司内部系统

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企业软件产品和服务提供商，也是领先的甲骨文(Oracle)和SAP软件产品第三方支持提供商，该公司今天宣布纳斯达克(Nasdaq)将借助Rimini Street来支持其人力资源管理系统。

与所有Rimini Street客户一样，纳斯达克将分配到一名专门的首席支持工程师(PSE)作为所有支持活动的主要联系人。Rimini Street的首席支持工程师在各自应用领域平均拥有15年的从业经验，且所有客户均可获得业界领先的全天候服务水平承诺。

Rimini Street首席执行官Seth A. Ravin表示：“我们竭诚欢迎纳斯达克加入快速壮大的Rimini Street客户大家族。自2005年以来，我们一直在颠覆企业软件支持市场。逾12年来，我们一直在开发和提供非凡的企业支持，以解决使用供应商提供的过时模式的客户识别到的重大缺陷和问题，从而使得像纳斯达克这样的企业组织能够获得其所希望和需要的支持及更高的价值。改用Rimini Street的支持有助于客户将显著节省的资金投入到其他战略计划中，进而推动其业务增长。如今，全球超过1,450家公司已转由Rimini Street作为其值得信赖的企业软件支持合作伙伴，包括《财富》500强和《财富》全球100强中的85家。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企业软件产品和服务提供商，也是领先的Oracle和SAP产品第三方支持提供商。自2005年以来，该公司以屡获殊荣的创新服务方案重新定义了企业软件支持服务，该方案使IBM、Microsoft、Oracle、SAP及其他企业软件供应商的授权许可持有企业可以节省高达90%的总支持成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本，无需进行任何升级。各行各业逾1,450家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构目前仰赖Rimini Street作为其信赖的第三方支持提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook与LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本文中某些陈述并非历史事实，而是依据《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常都含有“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“看似”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”此类词语或其他类似词语、词组或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于，与2017年营收指引、行业、未来事件，以及未来机会和增长计划，Rimini Street潜在市场总额估值，和客户节省费用的预期有关的声明。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于一系列与Rimini Street业务有关的风险和不确定因素，实际业绩可能会发生重大偏差。 这些风险和不确定因素包括但不限于：Rimini Street所经营的业务环境发生变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般财务、经济、监管和政治条件；不利的诉讼进程；无法按照优惠条件对现有债务进行再融资；税收、政府法规的变化；竞争产品和定价活动；难以实现盈利性增长； Rimini Street管理团队一名或多名成员的辞职；未能实现与GPIAC合并交易的预期效益，包括GPIAC与Rimini Street业务整合的难以完成；RMNI普通股长期价值的不确定性；无法按预期额度和时间实现成本节省和运营协同效应；Rimini Street 于2017年11月9日向美国证券委员会提交的8-K/A表格中当前报告和其他文件所讨论的内容。当前存在的某些风险可能并不被Rimini Street所知悉，或它认为此类风险并不重要，而这类风险可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的业绩发生偏差。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的观点和对未来事件的预期、计划或预测。Rimini Street预计后续事件和发展将让Rimini Street 的评估发生改变。然而，尽管Rimini Street可能会选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street 特别声明这并非是自身的义务。这些前瞻性陈述并不代表本新闻稿发布日期之后Rimini Street的意见。

© 2018 Rimini Street, Inc. 版权所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标，而且Rimini Street、Rimini Street 标识和两者的结合体，以及其他标有TM字样的标志，均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是各自所有者的财产。除非另行说明，Rimini Street与任何此类商标的所有者或本文提及的其他公司均没有附属、代言或关联关系。

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