LE GROUPE M6 ET ORANGE SIGNENT UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION GLOBAL

NEUILLY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Cet accord, qui renouvelle le partenariat entre les deux sociétés, porte sur la distribution de l’ensemble des chaînes du Groupe M6 (Paris:MMT), ainsi que les services non linéaires associés à ces chaînes. Il permettra en outre à l’ensemble des clients de la TV d’Orange de bénéficier de services et fonctionnalités enrichis autour des programmes du Groupe M6 :

des fenêtres de diffusions étendues pour les services de replay et de nombreux programmes supplémentaires à la demande ;

des programmes en avant-première de leur diffusion TV ;

des fonctionnalités innovantes et avancées qui permettront le lancement de nouveaux services par Orange.

Le Groupe M6 et Orange ont par ailleurs convenu de collaborer pour le développement de solutions de publicité adressée et enrichie sur les services M6 distribués sur les plateformes Orange.

Ce partenariat s’accompagne de la distribution du nouveau service Golden Stories avec des séries inédites, drôles et décalées, édité par Golden Network, à destination des millénials.

À propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (8 chaînes dont M6, seconde chaîne commerciale du marché), radio (3 stations dont RTL, 1ère radio de France) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (20 millions d’utilisateurs inscrits et plus d’un milliard de vidéos vues en 2017). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation. Plus d’informations : groupem6.fr

À propos d’Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2017, dont 208 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations : www.orange.com, www.orange-business.com. Twitter : @presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.